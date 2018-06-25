نشر : منذ 2 ساعتين 4٬646 14 الاخبار المحلية السعوديات صباح اليوم نايف السالم(صدى): أظهرت صورة متداولة، تم التقاطها صباح اليوم الأثنين، مواطنات في حالة من النشاط والبهجة يستقبلن اليوم بتفاؤل وابتسامة. وظهرت الفتيات وهن مقبلات على الذهاب إلى الدوام الرسمي ، في مشهد لم يكن مألوفًا من قبل.
qlq[ عدد التعليقات: 2350 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس
حسن[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 44 دقيقة
خلاص أمانة ازعجتونا كان بنات وساقوا وانتهينا كل الاخبار في كل الصحف بنات ساقت بنات ساقت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48970 ] نشر منذ 25 دقيقة
ياسلام ام خديجه تهني ام فتحيه ..
,, وتهنيها بأول يوم دوام على سيارتها البهيه .. والتانيه ترد بنفس التهنئه والتحيه ,,
,, وانا بعد اهنيكن واتمنى لكن السلامه ……………. وياخوفي ……….
طلال[ عدد التعليقات: 1303 ] نشر منذ 18 دقيقة
نصفق لهم مثلا ..
بكره بيقلون مكسرين في المستشفى صادمه ونيت
لاتستعجلون
ماجد[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههههههههه ابو محمد صح كلامك والله هاذولا يضحكونا كثيرااا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 16 دقيقة
خلاصصصصصصصصص خلاااااااااااااااصصصصصص ياعالم حسيت توكم اكتشفتو السيارات فشلتوناااا وجع ان شاءالله
خديجه[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 15 دقيقة
مو سالفة سيارات لكن الوضع قبل السواقه كان شكل مقزز انه حق من حقوق الحياه مو بس من حقوق البنت والتصوير مو للاستعراض بس اننا كسبنا 🙂
عمار[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمدالله على نعمة العقل
العقول متنكه يصور يعنني حدث مهم
خلاص حرمه وساقة مثلها مثل الرجال وش الإنجاز الي مبسوط بتصويره
طاهر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 12 دقيقة
اخبار السعودية من البارح ابثرتونا سيدة تقود سيدة تروح عملها بالسيارة
ماعاد باقي الا تقولون سيدة تصل الى قبرها بمركبتها الخاصه
خلاص الامر عادي ليش التضخيم 🤦🏻♂️
محمد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههه منجد الله اعلم متى ينسون
همس[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 11 دقيقة
مدري التصوير والفرحه بالسواقه بتوديك الجنه مثلاً..
دهر⏳[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههه فرحـة عادية ياأخ أبـو محمـد مـع الوقت يصير كل شي روتينـي …أنا أول مرّة سقت سيـارة حسيت حالي مبعوثة الأمم المتحدة هههههه
دهر⏳[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههه فرحـة عادية ياأخ أبـو محمـد مـع الوقت يصير كل شي روتينـي …أنا أول مرّة سقت سيـارة حسيت حالي مبعوثة الأمم المتحدة هههههه
دهر⏳[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههه فرحـة عادية ياأخ أبـو محمـد مـع الوقت يصير كل شي روتينـي …أنا أول مرّة سقت سيـارة حسيت حالي مبعوثة الأمم المتحدة هههههه