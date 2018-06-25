السعوديات صباح اليوم

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة، تم التقاطها صباح اليوم الأثنين، مواطنات في حالة من النشاط والبهجة يستقبلن اليوم بتفاؤل وابتسامة.

وظهرت الفتيات وهن مقبلات على الذهاب إلى الدوام الرسمي ، في مشهد لم يكن مألوفًا من قبل.