انشقاقات وإعدامات بين قيادات الحوثي في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الحديدة اليمنية، وشهدت حالات انشقاق في قياداتها الميدانية.

وتملكت حالة هيستيرية من الميليشيا مما دفعها إلى ممارسة انتهاكات بحق المدنيين في الحديدة، حيث شهدت منطقة ساحل الدوار والمنصة اشتباكات بين لواء العمالقة والمتمردين.

وقصفت مقاتلات التحالف أهدافاً للميليشيا في مديرية الدريهمي ضمن الاستعدادات لتنفيذ الهجوم الفاصل لتحرير الميناء والمدينة.

وكشف التحالف العربي عن منع الميليشيا، التي تحتل ميناء الحديدة، دخول سفينتين محملتين بمشتقات نفطية إلى الميناء لإفراغ شحنتيهما.

و قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات للقطاع الصحي في محافظة حضرموت، حيث سلّمت مستشفى إعادة الأمل بمديرية رماه أجهزة ومعدات طبية حديثة، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية في المحافظة، ودعم خدمات القطاع الصحي لتعزيز قدرته على التغلب على التحديات التي تواجهه.

كما وزعت مكافآت مالية للأطباء المناوبين خلال إجازة عيد الفطر في المرافق الصحية في عدن.

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