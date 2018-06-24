نساء الحديدة يقفن في وجه الحوثي ويطالبن بإخراج مدافعهم من الأحياء السكنية

فهمي محمد(صدى):

يومًا بعد الأخر تواصل جماعة الحوثي الإرهابية ، نزيف خسائرها وفقدان سيطرتها على الأمور في اليمن؛ خاصة في ظل مواصلة القوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي جهودهم لتطهير الأراضي اليمنية.

وفي ضربات متتالية تلقاها الحوثيون، انتفضت نساء حي غليل في الحديدة؛ ليعلن رفضهن لتواجد أحد مدافع الحوثي بمنطقتهم.

ووثقت صورة اصطفاف النساء بقوة في وجه المليشيات الإيرانية مطالبين بإخراج مدفعهم من الحي المأهول بالسكان.

يجدر الإشارة إلى أنه بارتفاع وتيرة جهود التحالف والقوات الشرعية باليمن لاستهداف الحوثي في الحديدة وطردهم، لجأت المليشيات الإرهابية كعادتها لاستخدام السكان كدروع بشرية في حربهم.

وحقق التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن والقوات الشرعية تقدم كبير في إطار عملية تطهير الحديدة من المليشيات الحوثية الإرهابية.