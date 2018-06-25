مع بدء قيادة المرأة.. ننشر المشاكل الأكثر شيوعًا في السيارة

حمود العنزي(صدى):

بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، والذي بدأ أمس الأحد، توجد مشاكل شائعة يواجهها المعظم عند استخدام السيارة.

ويأتي ارتفاع حرارة المحرك، من أبرز تلك المشكلات ،حيث يجب التأكد من خزان مياه الرديتر، وأن الماء لا يتسرب منه، وأيضًا مشكلة انتهاء البطارية، لذا يجب الحرص على تغييرها قبل انتهاء فترة صلاحيتها.

ومن ضمن المشكلات أيضًا مشكلة تسرب الزيت فيجب التوجه إلى مركز الصيانة عاجلًا لإصلاحها، أما في حال حدوث ثقب في الإطار، فيلزم التأكد من وجود إطار احتياطي ولوازم تركيبه.

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