” نجم ونيسان ” تطلقان مبادرة جديدة لتعليم المرأة مهارات القيادة

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة نجم لخدمات التأمين، بالتعاون مع شركة نيسان، عن استكمال الاستعدادات لتدشين مبادرة توعوية جديدة عنوانها ” بادري ‏بالقيادة الآن ” ، والتي تهدف إلى تشجيع المرأة على قيادة السيارة، وتمكينها لتعلم المهارات والإرشادات ‏اللازمة للقيادة السليمة والآمنة.

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وتأتي هذه المبادرة التي ستقوم الشركة بإطلاقها في 10 شوال 1439هـ ضمن المسؤولية ‏الاجتماعية لشركة نجم ودورها في تحفيز المرأة على القيادة والاعتماد على ‏نفسها لمواجهة كافة التحديات في سوق العمل.

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وتتضمن ” المبادرة ” في فيديو تحفيزي سيُعرض على وسائل الإعلام المرئية وعلى اللوحات الإعلانية على الطرق في مختلف مدن المملكة، كما سيتم بثها في عدد من الإذاعات بهدف ‏الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع من كافة الفئات العمرية.

قالت ” مها محمد الشنيفي ” ‫المدير العام للاتصال المؤسسي والتسويق في نجم، إن هذه المبادرة تعتبر من مسؤوليات نجم اتجاه المجتمع، واستكمالًا للحملات التوعوية التي أطلقتها الشركة في سبيل دعم التغيرات الإيجابية في المجتمع.

وأضافت ” الشنيفي ” ، أن التغيرات تهدف إلى تعزّيز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، الأمر الذي يعكس دومًا اهتمامنا الكبير بالمرأة، وسعي شركة نجم في تمكين المرأة، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.

ومن جانبه، أكّد ” بدر الحسامي ” الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان، على حرص الشركة على دعم وتمكين المرأة السعودية من خلال المشاركة في المبادرات التوعوية التي تساعد النساء على معرفة المهارات اللازمة للسلامة المرورية، واللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المرور، وإرشادات السلامة المرورية، والتي تهدف إلى تجاوز العقبات والانطلاق نحو قيادة آمنة.

الجدير بالذكر أن شركة نجم خصصت في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، منصة للراغبات بمعرفة المزيد وللاطلاع على تفاصيل الحملة.