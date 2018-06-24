مدير مدني مكة يقلد العميد القرشي رتبته الجديدة

محمد السعران(صدى):

قلد سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء/ سالم بن مرزوق المطرفي في مكتبه صباح هذا اليوم العميد عبدالله بن عيد القرشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقيته لرتبة عميد

وقد هنأ اللواء/ سالم المطرفي العميد القرشي و أبان أن هذه الترقيات تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن ومن يعيش على أرضه.

ومن جهته عبر العميد عبدالله عيدالقرشي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة عن عظيم شكره وامتنانه على الثقة الملكية الغالية التي منحت له و أن هذه الثقة دافع لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الدين والمليك والوطن.