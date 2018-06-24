نشر : منذ 3 ساعات 1٬688 4 مال واعمال ” تاسي ” تبدأ تعاملاتها على ارتفاع بنحو 23 نقطة عادل الحربي(صدى): بدأت الأسهم السعودية ” تاسي ” تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنحو 23 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 8230 نقطة. وفي نفس السياق، ارتفعت أسهم 70 شركة؛ بينما هناك انخفاض في أسهم 7 شركات. الوسوم:تاسي
طلال[ عدد التعليقات: 1277 ] نشر منذ 3 ساعات
زين منها ياترى
عمار[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين
المتتالي
تدريجيا
الاقوي ثم الاقل
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 2 ساعتين
“فترة ظهور أثرياء جدد” 👍🏼
خديجه[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفق الجميع