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” تاسي ” تبدأ تعاملاتها على ارتفاع بنحو 23 نقطة

” تاسي ” تبدأ تعاملاتها على ارتفاع بنحو 23 نقطة
عادل الحربي(صدى):

بدأت الأسهم السعودية ” تاسي ” تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنحو 23 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 8230 نقطة.

وفي نفس السياق، ارتفعت أسهم 70 شركة؛ بينما هناك انخفاض في أسهم 7 شركات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1277 ] نشر منذ 3 ساعات

زين منها ياترى

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين

المتتالي

تدريجيا

الاقوي ثم الاقل

[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 2 ساعتين

“فترة ظهور أثرياء جدد” 👍🏼

[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفق الجميع

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