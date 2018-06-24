” تاسي ” تبدأ تعاملاتها على ارتفاع بنحو 23 نقطة

عادل الحربي(صدى):

بدأت الأسهم السعودية ” تاسي ” تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنحو 23 نقطة والمؤشر العام عند مستوى 8230 نقطة.

وفي نفس السياق، ارتفعت أسهم 70 شركة؛ بينما هناك انخفاض في أسهم 7 شركات.