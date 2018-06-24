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بالفيديو والصور..رسائل توعوية للنساء بشوارع المملكة

بالفيديو والصور..رسائل توعوية للنساء بشوارع المملكة
عادل الحربي (صدى):

تزامنًا مع إنطلاق النساء بسياراتهن في شوارع المملكة، عقب تنفيذ القرار السامي بالسماح لهن بقيادة السيارة، اليوم الأحد، حرصت الإدارة العامة للمرور على نشر رسائل توعوية لهن بلوحات الطرق.

وطالبت الإدارة العامة للمرور بالالتزام بالأنظمة المرورية ، متمنية السلامة لقائدي وقائدات السيارات.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17646 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 29 دقيقة

كويس

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