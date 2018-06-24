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بالفيديو..عقب سريان قرار القيادة..رجال الأمن يستقبلون السيدات بالورود

بالفيديو..عقب سريان قرار القيادة..رجال الأمن يستقبلون السيدات بالورود
نايف السالم(صدى):

اظهر مقطع فيديو متداول قيام رجال الأمن بشوارع المملكة باستقبال السيدات، بالورود، في لافتة جميلة،احتفاءا بتطبيق قرار قيادتهن للسيارة.

وبدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية المملكة 2030.

 

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17646 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههههههههه

بارك الله فيهم
اصبح اليوم حدث تاريخي مهم

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