بالفيديو..عقب سريان قرار القيادة..رجال الأمن يستقبلون السيدات بالورود
اظهر مقطع فيديو متداول قيام رجال الأمن بشوارع المملكة باستقبال السيدات، بالورود، في لافتة جميلة،احتفاءا بتطبيق قرار قيادتهن للسيارة.
وبدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة رسميًا منتصف ليلة اليوم الأحد، حيث صدر قرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي ينص على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، في إطار رؤية المملكة 2030.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17646 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههه
بارك الله فيهم
اصبح اليوم حدث تاريخي مهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29951 ] نشر منذ 2 ساعتين
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🏵🏵🏵🏵
يستاهلون😘😘😘😘
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياابويا ياابويا
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5853 ] نشر منذ 35 دقيقة
جنتيل مان 😍