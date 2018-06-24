بالفيديو..المغامسي: قيادة المرأة لا تتعارض مع الشرع

عادل الحربي (صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أن قيادة المرأة لا تتعارض مع الشرع ولا تعارض نصًا قطعيًا من كتاب الله ،ولا تعارض نصًا قطعيًا من سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة.

وأشار المغامسي إلى أن القيادة الرشيدة ، أرجأت تنفيذ القرار حتى اليةم وبعد 10 أشهر من إعلانه ،لتهيئة الناس للأمر، وإشعار المرأة بأنها في حيازة الدولة القادرة على أن تحفظ المرأة في كل مكان.

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