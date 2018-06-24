الشؤون الإسلامية: قيادة المرأة للسيارة ” ضرورة “

علي العنزي(صدى):

في الوقت الذي تم فيه تطبيق القرار السامي بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، أكد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن قيادة المرأة السيارة اليوم أصبحت ” ضرورة ” لرفع الحرج عنها في قضاء حوائجها.

وقال آل الشيخ : إن منع قيادة المرأة السعودية إشكالية في المجتمع لم تبن على نص من القرآن ولا السنة، ولا على إجماع العلماء ” .

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