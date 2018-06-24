الشؤون الإسلامية: قيادة المرأة للسيارة ” ضرورة “
في الوقت الذي تم فيه تطبيق القرار السامي بقيادة المرأة للسيارة في المملكة، أكد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أن قيادة المرأة السيارة اليوم أصبحت ” ضرورة ” لرفع الحرج عنها في قضاء حوائجها.
وقال آل الشيخ : إن منع قيادة المرأة السعودية إشكالية في المجتمع لم تبن على نص من القرآن ولا السنة، ولا على إجماع العلماء ” .
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الشاعر[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 ساعات
بقيادة المراءة سوف ننتصر على الحوثي وايران
وسوف نحرر القدس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9366 ] نشر منذ 2 ساعتين
يظنوا ان قيادتها للسيارة ستحل المشكله لكن هي في الحقيقة ستفتح مشاكل كبرى من حصاد للارواح بسبب جهلها وخوفها وزيادة في الازدحام وضياع لهيبة الرجل وتفكك للأسرة وصرف للاموال كانت هي في غنى عنه وتعرضها لما لا يحمد عقباه👌
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله
الف لون ولون
نتلون حسب الظروف😂😂😂😂😂
مغرد[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 1 ساعة
قيادة السياره بسيطه نبى نشوف الحرمه فى مجال اكبر نبى طيارات كبا تنه وحربيه نبى عا لمات ذره وكيميائ نبيهم ميديرات فى المستشفيات وعيرها من المجا لات الا خرى ادعوا لخا دم الحرمين وولى العهد بالتوفيق انشا الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفق الجميع لما فيه خير