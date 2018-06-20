” الجمارك ” تكشف عن حق المرأة السعودية والخليجية في التنقل بسيارتها بين دول الخليج

حمود العنزي (صدى):

أكدت الهيئة العامة للجمارك، أنه يحق للمرأة السعودية والخليجية التنقل بسيارتها بين المملكة وباقي دول الخليج، وذلك بدايةً من يوم الأحد المقبل، وهو الموعد المنتظر للسماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة فعليًا.

ومن جانبه، أوضح عيسى العيسى، المتحدث الرسمي للجمارك، أن المرأة سينطبق عليها نفس الشروط التي تنطبق على الرجال من قائدي السيارات من دون استثناء، ويتم ذلك إذا كانت المرأة تحمل المستندات اللازمة، ومنها أن تكون السيارة باسمها أو مفوضة بقيادتها تفويضًا خارجيًا، وكذلك أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول، فضلًا عن حملها لرخصة قيادة لنفس فئة السيارة التي تقودها.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور عبدالله عبدالملك آل الشيخ، سفير المملكة لدى البحرين، عن إمكانية قيادة السيارة للمرأة البحرينية، والانتقال بها ما بين بلادها والمملكة، اعتبارًا من العاشر من شوال الجاري، وذلك من خلال جسر الملك فهد.