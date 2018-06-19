السماح للسعوديات والبحرينيات بعبور جسر الملك فهد بسياراتهن دون محرم

حمود العنزي(صدى):

تزامنا مع اقتراب تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، قال سفير المملكة لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ،إنه للمرأة السعودية الحق في العبور بسيارتها عبر جسر الملك فهد اعتبارًا من 10 شوال الجاري.

وأوضح أنه يمكن للمرأة البحرينية أيضًا قيادة السيارة والانتقال بها ما بين البحرين والسعودية عبر الجسر.

وأشار إلى أن قرار قيادة المرأة في المملكة سيتم تطبيقه في الأسبوع المقبل، وسيكون مسموحًا لأي امرأة سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها عبر جسر الملك فهد، وأكد أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها دون محرم داخل المملكة.