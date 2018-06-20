من بينهم هوساوي.. 3 مفاتيح للفوز أمام أوروغواي

طلال الغامدي(صدى):

وسط ترقب الجماهير للقاء الأخضر و منتخب أوروغواي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس العالم 2018 ،أوضح موقع Real Sport الإنجليزي، أن هناك 3 مفاتيح للمنتخب السعودي للفوز.

وأشار الموقع إلى أن أسامة هوساوي هو أحد مفاتيح الفوز عندما يلعب أمام لويس سواريز، مضيفًا أن قلب دفاع المنتخب السعودي يحتاج إلى التفاهم مع عمر هوساوي من أجل الوقوف صامدين أمام سواريز.

وأضاف: سواريز كان بعيداً عن مستواه أمام منتخب مصر، وكذلك لم يقدم ايضاً هوساوي الأداء المتوقع منه أمام روسيا مثله مثل الدفاع السعودي بأكمله في المباراة الافتتاحية.

والمفتاح الثاني، هو اللاعب عبد الله هطيف الذي سيكون بينتانجور، مكلف بمراقبته؛ حيث لفت الموقع إلى أن عطيف لاعب مؤثر وفعال في وسط ملعب الصقور الخضراء، ويصعب التعامل معه لاسيما وإنه يمتلك طاقة كبيرة ويرغب في تعويض منتخب بلاده عن هزيمة الافتتاح.

والمفتاح الثالث والأخير هو اللاعب المميز سالم الدوسري؛ حيث سيواجه جييرمو فاريلا الظهير الأيمن لأوروغواي.

الجدير بالذكر أن الأخضر سقط في أولى محطاته أمام روسيا بخماسية، ويدخل مباراة اليوم بحماس كبير؛ لتعويض تلك الهزيمة ومصالحة الجماهير.

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