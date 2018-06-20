التشكيل المتوقع.. العويس في حراسة المرمى و المولد في الهجوم أمام أوروغواي
يواجه الأخضر، اليوم الأربعاء، منتخب أوروغواي في ثاني محطة لها بدور المجموعات في مونديال 2018، المقام حاليًا في روسيا.
ومن المتوقع أن يدفع مدرب الأخضر خوان بيتزي بحارس المرمى محمد العويس لحراسة عرين المنتخب، اليوم ، بديلا للحارس عبد الله المعيوف.
وجاء تشكيل الأخضر المتوقع للمباراة كالتالي:
محمد العويس، يحيي الشهراني، البليهي، أسامة هوساوي، البريك، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، هتان باهبري، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، فهد المولد.
يذكر أن الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول محطاته بالمونديال أمام روسيا بخماسية نظيفة.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
مو يحيي الشهراني
ياسر الشهراني
بس نفس الشي ما فيها شي جديد الخطة وطريقة العب
مو سالفة شيل لاعب وحط لاعب
الطريقة غلط
جلال الربيعه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 56 دقيقة
انهزمنا بخمسة يوم الخميس
وتونس انهزمت بثنين يوم الاثنين
ومصر انهزمت بثلاثة يوم الثلاثاء
اكيد عرفتوا نتيجة بكرة
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 53 دقيقة
اعتقد لو الهجوم مكون من فهد الولد ومهند عسيري وسالم الدوسري افضل خاصة الكرات العالية مهند عسيري خبير بها لطول قامته شاهدنا اهداف كثيرة في الدوري سجلها مهند بضربات الراس من الكرات العالية
ابو خالد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 46 دقيقة
انا متفائل ياجلال تفائلو بالخير تجدوه انشاء الله الاخضر يقلب الطاولة علي الارجواي المكسيك قلبت الطاولة علي بطل العالم السابق المانيا والبرتغال استطاع التعادل مع اسبانيا وايسلندا اول مشاركة له بكاس العالم فرض التعادل علي الارجنتين كرة القدم يوم لك ويوما عليك