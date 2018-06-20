التشكيل المتوقع.. العويس في حراسة المرمى و المولد في الهجوم أمام أوروغواي

ماجد محمد(صدى):

يواجه الأخضر، اليوم الأربعاء، منتخب أوروغواي في ثاني محطة لها بدور المجموعات في مونديال 2018، المقام حاليًا في روسيا.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب الأخضر خوان بيتزي بحارس المرمى محمد العويس لحراسة عرين المنتخب، اليوم ، بديلا للحارس عبد الله المعيوف.

وجاء تشكيل الأخضر المتوقع للمباراة كالتالي:

محمد العويس، يحيي الشهراني، البليهي، أسامة هوساوي، البريك، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، هتان باهبري، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، فهد المولد.

يذكر أن الأخضر تلقى هزيمة قاسية في أول محطاته بالمونديال أمام روسيا بخماسية نظيفة.