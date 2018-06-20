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فيديو غريب لحمير تنعي صديقها بالبكاء

فيديو غريب لحمير تنعي صديقها بالبكاء
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر وغريب لمجموعة من الحمير تنعي آخر نافق في هولندا .

وتجمعت الحمير حول صاحبهم وبدأوا يصدرون أصواتا تشبه النواح، فيما تحلقوا حول جسده، بينما ينظرون إليه وهو ممدد.

وظهر خلال مقطع فيديو متداول ، محاولة أحد الحمير إيقاظ صديقه النافق، دون فائدة حتى يأس من ذلك.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 48673 ] نشر منذ 1 ساعة

حمير متقدمه ومؤدبه ويعرفن الواجب ,,

,, ماهن زي بعض الحمير اللي تصول وتجول ,,

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