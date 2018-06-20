فيديو غريب لحمير تنعي صديقها بالبكاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر وغريب لمجموعة من الحمير تنعي آخر نافق في هولندا .
وتجمعت الحمير حول صاحبهم وبدأوا يصدرون أصواتا تشبه النواح، فيما تحلقوا حول جسده، بينما ينظرون إليه وهو ممدد.
وظهر خلال مقطع فيديو متداول ، محاولة أحد الحمير إيقاظ صديقه النافق، دون فائدة حتى يأس من ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48673 ] نشر منذ 1 ساعة
حمير متقدمه ومؤدبه ويعرفن الواجب ,,
,, ماهن زي بعض الحمير اللي تصول وتجول ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9341 ] نشر منذ 28 دقيقة
يحليلهم☺