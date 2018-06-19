بالفيديو.. دب يثير ذعر عائلة بفتح باب السيارة

متابعات(صدى):

أثار دب ذعر عائلة خلال زيارتهم إلى حديقة يلوستون الوطنية ، عقب فتح باب سيارتهم .

ظهر رجل في مقطع فيديو متداول ، وهو يحاول تصوير الدب عندما توقف على مسافة قريبة من السيارة، لكن الدب فاجأ الجميع عندما تمكن من فتح باب السيارة.

ويمكن سماع صرخات أطفال داخل السيارة خوفًا من أن يشن الدب هجوماً ضدهم، لكن الرجل تمكن من السيطرة على الوضع، وسارع في غلق الباب.