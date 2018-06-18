أمر ملكي بترقية 66 عضواً في النيابة العامة

واس(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، أمراً ملكياً بترقية 66 عضواً في النيابة العامة بمختلف المراتب.

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – لجهاز النيابة العامة، واهتمامه الكبير والمستمر بشؤونه الوظيفية، وحرصه الدائم – أيده الله – على تحقيق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي في بُعده القضائي المهم.

ورفع معالي النائب العام شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة الدؤوبة، سائلاً الله تعالى أن يوفق الأعضاء المشمولين بالأمر الكريم في مهامهم، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأهلاً للاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.