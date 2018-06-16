القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير مطار الحديدة الدولي

فهمى محمد(صدى):

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن تحرير قوات الجيش لمطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربي تحرر مطار الحديدة الدولي من قبضة مليشيات الحوثي والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة ” .

وكان التحالف العربي قد أعلن، أمس الجمعة، عن استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة، مؤكدًا أن العمل مستمر مع منظمة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لتدفق الواردات والوقود إلى الحديدة.

يذكر أن التحالف العربي، قد أطلق عملية عسكرية لتحرير الحديدة من سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، حيث أحرز مع الجيش اليمني والمقاومة تقدمًا وانتصارات كبيرة في المحافظة.

وشن التحالف العربي، أمس الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين، ونتج عنها مصرع العشرات منهم، بالإضافة إلى تمكنها من أسر عدد كبير من المسلحي الحوثي.

كما سيطرت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف على مطار الحديدة ناريًا وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الحوثيين بالمدخل الجنوبي للمدينة.

وفي وقت سابق، لقى 70 عنصرًا حوثيًا مصرعه في غارات للتحالف العربي استهدفت مجموعات متسللة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

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