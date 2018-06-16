تفاصيل أحداث الجمعة وسيطرة المقاومة اليمنية على مطار الحديدة

فهمي محمد(صدى):

بعد أيام من إطلاق العملية العسكرية لتحرير محافظة الحديدة، سيطرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، على مطار الحديدة الاستراتيجي.

وحاصرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية داخل أسوار المطار، وتمكنت من السيطرة النارية على المطار وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الميليشيا المتمركزة في المدخل الجنوبي للمدينة.

وكبَّدت القوات المشتركة، مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث أسرت عدد كبير من مسلحي الميليشيا الذين فقدوا السيطرة على مواقعهم في محيط المطار، و قُتل العشرات منهم.

إضافة إلى مطار الحديدة، تمكنت قوات المقاومة من السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة في المدخل الجنوبي للمدينة، و الدوار الكبير المؤدي إلى المطار.

وكذلك نجحت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة، في تفكيك شبكات ألغام متنوعة وعبوات ناسفة ” إيرانية الصنع ” كما تصدت المقاومة لمحاولة تسلل مسلحي الميليشيا في منطقة الفازة.

ونفَّذت مقاتلات التحالف العربي، غارت جوية دقيقة على تعزيزات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين قادمة، وتعزيزات بالقرب من مفرق العدين، ما أدى إلى مقتل العشرات في صفوف الميليشيا.

من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي اليمني، فيصل المجيدي، أن مليشيا الحوثي الإيرانية أصبح تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحديدة، مؤكدًا أن دعوة عبد الملك الحوثي لجلب مرتزقة للمشاركة في المعارك، يؤكد انهيار عناصره.

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