المالكي: لا نستهدف المدنيين بالحديدة ولدينا خطة لاستمرار الحياة الطبيعية فيها

فهمى محمد(صدى):

صرَّح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، بأن قرار تحرير محافظة الحديدة لم يكن سعوديًا أو لأي من دول التحالف العربي.

وأكد المالكي في تصريحاته لشبكة ” CNN ” الأمريكية، أن القرار كان تلبية للحكومة اليمنية الشرعية والتحالف يدعم الجيش الوطني اليمني لتحقيق أهدافه.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، أن تدهور الوضع الإنساني في الحديدة هو أحد أهم أسباب التدخل لإنقاذها من احتلال مليشيا الحوثي الإيرانية، مشيرًا إلى أن عملية تحرير الحديدة هي أشبه بما حصل في عدن قبل 3 سنوات.

وأضاف، أن عدن حررت ومينائها عسكريًا من احتلال الحوثيين، فعادت آمنة مستقرة وعاد الميناء للعمل أمام الملاحة البحرية، مؤكدًا ان التحالف على ثقة في تحرير الحديدة وتحقيق النصر وفق قانون النزاع المسلح المعتمد دوليًا.

كما أشار إلى أن الغارات الجوية لا تستهدف المدنيين في الحديدة بل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران جنوب المدينة، مشددًا على أنه لا يمكن استهداف مدينة يسكنها 400000 مواطن يمني بضربات جوية.

ولفت إلى مليشيا الحوثي الإرهابية قد تستغل العمليات العسكرية لتدمير البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا أن التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية لديهما خطة متكاملة تضمن استمرار الحياة الطبيعية بعد تحرير الحديدة ومينائها من المليشيا الحوثية وأن التحرير سيجلب مزايا لشعب اليمن.

وكان التحالف العربي قد أعلن، أمس الجمعة، عن استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة لميناء الحديدة، مؤكدًا أن العمل مستمر مع منظمة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لتدفق الواردات والوقود إلى الحديدة.

يذكر أن التحالف العربي، قد أطلق عملية عسكرية لتحرير الحديدة من سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية، حيث أحرز مع الجيش اليمني والمقاومة تقدمًا وانتصارات كبيرة في المحافظة.

وشن التحالف العربي، أمس الجمعة، غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين، ونتج عنها مصرع العشرات منهم، بالإضافة إلى تمكنها من أسر عدد كبير من المسلحي الحوثي.

كما سيطرت المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف على مطار الحديدة ناريًا وسط انهيارات كبيرة في دفاعات الحوثيين بالمدخل الجنوبي للمدينة.

وفي وقت سابق، لقى 70 عنصرًا حوثيًا مصرعه في غارات للتحالف العربي استهدفت مجموعات متسللة إلى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.