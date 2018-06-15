بعد تصريحاته.. سعود القحطاني يفشي سرًا عن شجاعة تركي آل الشيخ

نواف السالم(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، اليوم الجمعة، على تصريحات تركي آل الشيخ بشأن تحمله مسؤولية هزيمة الأخضر بخماسية أمام روسيا.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تصريح شجاع وصادق وتاريخي من أخي العزيز تركي آل الشيخ. كعادته تحمل المسؤولية وأعلن ذلك بوضوح. ولي مع ما حصل اليوم وقفة بسيطة ان سمحتم لي بذلك بحكم اطلاعي على بعض الأمور “.

وأضاف : ” حين تولى أبوناصر منصبه الحالي كان الكثير يشير عليه أن لايقوم بأي دعم للمنتخب. وأن يعلن أنه لن يتم تغيير اي مخطط حتى نهاية كأس العالم. وكان تبريرهم واضحًا. دعم معلن منك يعني تحملك لمسؤولية الخسارة. خسارتنا مضمونة لعدة أسباب. رفض ذلك بشكل تام وقال لن أذخر شيئًا “.

وتابع : ” من اليوم الأول كانت خطة أبوناصر واضحة. العمل يجب أن يكون بمسارين. مسار استراتيحي طويل المدى. ومسار آخر أسماه بإدارة الأزمة. قام بتشكيل فريق خاص من خبراء أجانب وسعوديين لحصر كل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للرياضة السعودية (swot analysis).” .

واستكمل : ” بدأ العمل بشكل فوري على المسارين. وظهر له منذ البداية التحدي المالي والقانوني الذي قد يهدد بانهيار الرياضة السعودية بشكل تام. كان الوضع للأندية كارثيًا من الناحيتين ويحتاح لتدخل سريع. النسبة الساحقة من الأندية ان لم يكن جميعها بلا محامي محترف ولا محاسب “.

وأردف : ” المواهب السعودية المعروفة قليلة. محصورة بالأندية. لا يمكن أن يتم اكتشاف لاعب جديد إلا عن طريق الأندية. المدارس والحواري والجامعات دورها مغيب تمامًا. اتخذ قرارًا شجاعًا بحل سريع بقرار السماح للمواليد السعوديين “.

وغرد : ” وعلى المستوى الاستراتيجي عمل خطة رائعة سنراها في الأشهر القادمة لتفعيل الرياضة وخصوصًا الكره بالمدارس والجامعات والحواري. واتخذ قرارًا بدعم توجه اللاعب السعودي للاحتراف بالخارج “.

وأضاف : ” كان يردد دائمًا هذه حلول مؤقتة ويعمل بلا كلل على المسار الاستراتيجي. تسديد الأندية كان أحد المكاسب الاستراتيجية العظيمة السريعة التي تحققت بدعم كريم من سمو ولي العهد. لولا ذلك وبكل وضوح كان سيكون هناك إنهيار تام للكرة السعودية وإيقاف للعديد من الأندية “.

وأشار إلى أنه لا يعرف الكثيرون أن من ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الرياضة في كرة القدم الكلام الذي قاله أبوناصر اليوم عن ابتعاث المواهب السعودية منذ سن ١٢ سنة أو حتى أصغر للخارج بمدارس كروية متخصصة.

واستكمل سلسلة تغريداته : ” في الوقت الذي كان يعمل على مسار كرة القدم وضع مسارًا آخر لكافة الألعاب الرياضية. قام بإنشاء اتحادات جديدة ومبتكرة. قام بدعم جميع الاتحادات الرياضية القديمة والجديدة. الإعلام للأسف يركز على كرة القدم. لم يتم إبراز هذه الإنجازات. وليت هيئة الرياضة تبرزها للجميع

ولأن الرياضة ثقافة وترفيه-رياضي وأخلاق. قام بعمل فعاليات فنية وترفيهية-رياضية مذهلة كثيرة. وسن ميثاق الشرف. أدخلت هيئة الرياضة البسمة لكل منزل سعودي في فعالياتها المختلفة. خطط لجلب فعاليات رياضية عالمية كبرى للسعودية. وليست فعالية ال wwe إلا قطرة من بحر ما سيتم إن شاء الله.

ربما قد لا يعلم البعض ان هيئة الرياضة من ابرز المؤسسات السعودية الحكومية التي تسابق الزمن، حققت أهداف بعض برامج رؤية ٢٠٣٠ كان مخطط لتحقيقها في عام ٢٠٢٠ لكنها حققتها قبل موعدها بأكثر من سنة ونصف. أعتقد أنها الجهة الوحيدة التي تمكنت من ذلك حتى الآن.

لماذا كتبت التغريدات السابقة؟ الجواب البديهي سيكون: العلاقة والصداقة التي تجمعنا. قد يكون ذلك أحد الأسباب في عقلي الباطن. السبب الحقيقي: ثقافة تحمل المسؤولية من الكثير من الوزراء غائبة. الغالب يلقي بالخطأ على غيره. تركي يؤسس لثقافة حكومية جديدة كلنا معها وندعمها ونطالب بها “.

وتابع : ” سأفشي سرًا بسيطًا يوضح شجاعة ابوناصر وثقته بنفسه وجماهير الوطن. وردت معلومات أن هناك مرتزقة سيقومون بمهاجمته باللفظ وقد يتعدى ذلك للفعل. طلبه الجميع أن لا يذهب لتجمع الجماهير السعودية بموسكو. وكان رده بالعامية: “السعوديين بيحموني بدري عليهم وان انطقيت بينهم فجعلي فدوة “.

واختتم سلسلة تغريداته : ” خسارتنا مؤلمة. غضب الجماهير العاشقة للأخضر منطق ومبرر. واستغلال ذلك من الأعداء للتحريض والشماتة وتصفية الحسابات مفهوم ومتوقع. نأمل وندعو أن يكون للأخضر بصمته في المباريات القادمة. لا نراهن على ذلك ولكن نتمناه. رهاننا الحقيقي هو مستقبل رياضي يليق بوطننا ومكانته “.

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