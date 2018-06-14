بالفيديو.. رد فعل ولي العهد والرئيس الروسي بعد هدف روسيا الأول

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت لقطة تليفزيونية رد فعل كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والرئيس الروسي فيلادمير بوتين، بعد تسديد روسيا الهدف الأول في مرمى الأخضر.

وأظهرت اللقطة الرئيس الروسي وهو يبتسم لسمو الأمير الذي ابتسم بدوره للرئيس الروسي، ثم تصافحا الثنائي.

وانتهى الشوط الأول لمباراة الافتتاح بين الأخضر ونظير هالروسي، بهدفين مقابل لاشئ لصالح الدب الروسي، حيث سجَّل الهدف الأول للمنتخب الروسي يوري جازينسكي في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول، فيما سجل تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ43.

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