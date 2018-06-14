بالفيديو.. والصور.. الشوط الأول ينتهي بصدمة للأخضر
انتهى الشوط الأول من مباراة افتتاح كأس العالم بين الأخضر ونظيره الروسي، بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح المنتخب الروسي.
وسجل يوري جازينسكي لاعب المنتخب الروسي، أول أهداف بطولة كأس العالم 2018 في المباراة في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط، كما سجل تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.
ويذكر أن حفل الافتتاح قد احتوى على عرض موسيقي يقدمه المغني البريطاني روبي، وتضمن الحفل 500 راقص، ولاعب جومباز، وترامبولين ليمثلوا على الأرض عروض مختصة بالتقاليد الروسية.
وحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكما حضر الاحتفال من رؤساء الدول والحكومات العالمية، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الرئيس البوليفي إيفو موراليس ورئيس باراجواي هوراسيو كارتيس، والرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا٬ في حین لن يشهد حفل الافتتاح حضور أي مسؤول رفيع المستوى من دول الغرب الأوروبي.
ويحضر الحفل الرئيس الرواندي بول كاجامي وممثل البرلمان في كوريا الشمالية كيم يونج نام، ورؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق مثل روسيا البيضاء وأذربيجان وكزاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله تعادل في الشوط الثاني 🇩🇿🇸🇦
من جدة[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 1 ساعة
متخب المجاملات
صقر[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 47 دقيقة
هدف ثالث للمنتخب الروسي⚽⚽⚽
ابن البلد[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 33 دقيقة
هذا مستوانا الحقيقي مع الاسف
صقر[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 28 دقيقة
هدف رابع للمنتخب الروسي⚽⚽⚽⚽
صقر[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 20 دقيقة
هدف خامس للمنتخب الروسي⚽⚽⚽⚽⚽
ابن البلد[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 20 دقيقة
٥خمسة لا بارك الله فيهم
عبدالله[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 19 دقيقة
وين اختفى ابو خطط مدروسه
مُستكشف🕵[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياريت بعثنا بدالنا المنتخب الجزائري فضحتونا ياأشباه اللاعبين