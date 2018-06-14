بالفيديو.. والصور.. الشوط الأول ينتهي بصدمة للأخضر

نواف السالم(صدى):

انتهى الشوط الأول من مباراة افتتاح كأس العالم بين الأخضر ونظيره الروسي، بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح المنتخب الروسي.

وسجل يوري جازينسكي لاعب المنتخب الروسي، أول أهداف بطولة كأس العالم 2018 في المباراة في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط، كما سجل تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

ويذكر أن حفل الافتتاح قد احتوى على عرض موسيقي يقدمه المغني البريطاني روبي، وتضمن الحفل 500 راقص، ولاعب جومباز، وترامبولين ليمثلوا على الأرض عروض مختصة بالتقاليد الروسية.

وحضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكما حضر الاحتفال من رؤساء الدول والحكومات العالمية، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الرئيس البوليفي إيفو موراليس ورئيس باراجواي هوراسيو كارتيس، والرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا٬ في حین لن يشهد حفل الافتتاح حضور أي مسؤول رفيع المستوى من دول الغرب الأوروبي.

ويحضر الحفل الرئيس الرواندي بول كاجامي وممثل البرلمان في كوريا الشمالية كيم يونج نام، ورؤساء عدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق مثل روسيا البيضاء وأذربيجان وكزاخستان وقرجيزستان وطاجيكستان.