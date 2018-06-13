خلفان تميم: عبد الملك الحوثي يهرب إلى إيران

فهمي محمد(صدى):

أعلن ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين هرب في زورق صيد إلى إيران.

جاء ذلك في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، وبعد إطلاق عملية عسكرية من قبل قوات التحالف العربي والجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

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