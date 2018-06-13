خلفان تميم: عبد الملك الحوثي يهرب إلى إيران
أعلن ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين هرب في زورق صيد إلى إيران.
جاء ذلك في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، وبعد إطلاق عملية عسكرية من قبل قوات التحالف العربي والجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48428 ] نشر منذ 17 دقيقة
ياكثر ماتغرد بمثل هاالكلام ياضاحي ,,
,, دامكم تعرفون انه هرب في قارب صيد ، ليش ماضربتوه بقاربه واغرفقتوه …….!!؟