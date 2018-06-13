تحالف دعم الشرعية: الحديدة ستكون انطلاق لتحرير محافظات الساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإيرانية أفشلوا كافة الجهود السياسية لتسليم محافظة الحديدة، مؤكدة أنها تجاهلت المهلة الممنوحة للخروج من المحافظة.

وأكد تحالف دعم الشرعية، أن القوات تتقدم في عدة محاور أبرزها محور مطار الحديدة، مشيرًا إلى أنها زرعت كمية كبيرة من الألغام في محيطة.

وأوضح أنه لديه خطط بشأن الجانب الإنساني والإغاثي في الحديدة، وأن المحافظة ستكون نقطة إنطلاق لتحرير بقية محافظات الساحل الغربي.

وانطلقت عملية عسكرية شاملة من قبل التحالف العربي والجيش اليمني، لتحرير الحديدة من الحوثيين، الذين فرّوا هاربين من ساحات المعارك.

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