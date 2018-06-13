بالصور.. انطلاق ” مازدا MX-5 2019 ” بمحرك 2 لتر بقوة 184 في اليابان

طوكيو(صدى):

كما هو متوقع ، قامت مازدا بتحديث طرازات MX-5 Roadster و RF مع محرك جديد سعة 2 لتر. وقد تم الإعلان عن هذا الأسبوع الماضي بصورة رسمية. وقد حصلت اليابان على محرك وحيد في السابق 1.5 لتر في نسخ مياتا. وهذا الخيار لا يزال متاحا بقوة 132 حصان عند 7000 دورة في الدقيقة بالإضافة إلى 152 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4500 دورة في الدقيقة بزيادة 1 حصان و2 نيوتن متر عن السابق .

ولكن التغييرات الكبيرة في السيارة تحدث مع تقديم محرك أكبر سعة 2.0 لتر وقد ارتفع إنتاجه إلى 181 حصان عند 7000 دورة في الدقيقة و 205 نيوتن متر. وقبل ذلك ، كان المحرك يولد 155 حصان و 200 نيوتن متر. وقدمت مازدا بعض التغييرات الخطيرة للمحرك، وتشمل المكابس الأخف من السابق بواقع 27 جراما ، وقضبان التوصيل بواقع 41 جرام أخف ، وصمامات أكبر ونظام العادم الجديد. كما يدور المحرك بعدد لفات أعلى بكثير ، وصولاً إلى 7.500 دورة في الدقيقة.

وقالت الشركة أن هناك تغيير مهم آخر يتمثل في أول عجلة قيادة تلسكوبية في مياتا فبالإضافة إلى الحركة العمودية لها بواقع 42 مم ، يمكن للسائق أن يجعل العجلة 30 مم أقرب إليه. وبالإضافة إلى ذلك ، يتوفر الإصدار بسقف مرن من MX-5 مع شاشة TFT ملونة موجودة في أقصى اليسار من ثلاثة عدادات بتصميم قريب من بورشة. كما تأتي بنظام i-Activsense القياسي الآن في جميع الطرازات ويتميز بفرملة الطوارئ التلقائية مع الكشف عن المشاة ، والتعرف على إشارات وعلامات المرور ، مع تحذير السائق.

وعلى الصعيد الخارجي، تأتي بعجلات 16 بوصة سوداء ، فضلا عن باقة ” Caramel Top ” ، التي تجمع بين سقف بني مع لمسات رياضية داخلية تام. ولا يزال بإمكانك الحصول على جلد أسود و Auburn في RF .