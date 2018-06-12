الكشف عن مضمون ” الوثيقة الشاملة ” التي وقعها ترامب وكيم جونج أون

واشنطن(صدى):

التقى كلًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” في قمة تاريخية، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، حيث صافح الزعيمين بعضهما البعض؛ سعيًا إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية؛ والذي أشارت إليه صدى اليوم الموافق 12/6/2018 بعنوان ” بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ” .

وفي ذات السياق أيضًا، وقع كلاً من ” ترامب ” و ” جونج أون ” على ” وثيقة شاملة ” عقب قمتهما التاريخية؛ لذا وفي هذا السياق سنسلط الضوء على ما تحتويه هذه الوثيقة ومضمونها.

إقامة علاقات جديدة بين البلدين لإحلال السلام

حيث ذكرت ” الوثيقة ” أن كلاً من ” ترامب ” و ” كيم ” يتعهدان بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين أميركا وكوريا الشمالية، والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.

الكشف عن بقايا الأجساد المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية

كما تلزم ” الوثيقة ” الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالكشف عن بقايا الأجسام المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية والمفقودين، وإعادة من كُشف عنهم إلى بلادهم فورًا.

الالتزام بنزع الأسلحة النووية

وعلى الرغم من توقعات ” ترامب ” ببدء عملية نزع السلاح النووي، إلا أن ” الوثيقة ” لا تأتي بنص المطلب الأميركي بنزع أسلحة نووية كامل، ويمكن التحقق منه، ولا عودة عنه ” وهي الصيغة التي تعني التخلي عن الأسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزامًا بصيغة مبهمة بحسب الوثيقة.

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