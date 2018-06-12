الكشف عن مضمون ” الوثيقة الشاملة ” التي وقعها ترامب وكيم جونج أون
التقى كلًا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” في قمة تاريخية، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، حيث صافح الزعيمين بعضهما البعض؛ سعيًا إلى تضييق هوة الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية؛ والذي أشارت إليه صدى اليوم الموافق 12/6/2018 بعنوان ” بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي ” .
وفي ذات السياق أيضًا، وقع كلاً من ” ترامب ” و ” جونج أون ” على ” وثيقة شاملة ” عقب قمتهما التاريخية؛ لذا وفي هذا السياق سنسلط الضوء على ما تحتويه هذه الوثيقة ومضمونها.
إقامة علاقات جديدة بين البلدين لإحلال السلام
حيث ذكرت ” الوثيقة ” أن كلاً من ” ترامب ” و ” كيم ” يتعهدان بالتعاون لإقامة علاقات جديدة بين أميركا وكوريا الشمالية، والتعاون لإحلال السلام والرخاء في شبه الجزيرة الكورية.
الكشف عن بقايا الأجساد المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية
كما تلزم ” الوثيقة ” الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالكشف عن بقايا الأجسام المتحللة لأسرى الحرب الفيتنامية والمفقودين، وإعادة من كُشف عنهم إلى بلادهم فورًا.
الالتزام بنزع الأسلحة النووية
وعلى الرغم من توقعات ” ترامب ” ببدء عملية نزع السلاح النووي، إلا أن ” الوثيقة ” لا تأتي بنص المطلب الأميركي بنزع أسلحة نووية كامل، ويمكن التحقق منه، ولا عودة عنه ” وهي الصيغة التي تعني التخلي عن الأسلحة وقبول عمليات تفتيش، لكنها تؤكد التزامًا بصيغة مبهمة بحسب الوثيقة.
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بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي
الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية يوقعان ” وثيقة شاملة ” بعد قمة تاريخية
المرزوق[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 57 دقيقة
نزع سلاح كوريا الشمالية النووي وتعويضها عنه.كان محور اللقاء ستتبعه زيارات رئاسية ولمسؤولين مم الجانبان.الذي تم هو التوقيع على “العناوين العريضة” التى يتفرع منها الإقتصاد والاستثمارات فى شتي المجالات أولا وبعدها الصناعة والسياحة..