بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي
في قمة تاريخية، التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” ، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهما البعض، سعيًا إلى تضييق ” هوة ” الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.
وأكد كيم في مستهل القمة على أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.
ووجه الزعيم الكوري شمالي حديثه لترامب قائلا : ” سعيد بلقائكم سيدي الرئيس، الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا، الاحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من اجل ان نلتقي اليوم هنا ” .
وتعتبر القمة محاولة لإرساء علاقات جديدة بين البلدين والاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزية الكورية وللأبد.
qlq[ عدد التعليقات: 2605 ] نشر منذ 3 ساعات
كيم جون اون
سينتحر
alfahd42[ عدد التعليقات: 17544 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا ربعه معدهمب مخلينه يرجع
المرزوق[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 57 دقيقة
الرئيس الأمريكي ترامب دخل التاريخ من أوسع أبوابه. كوريا الشمالية نحو التخلص من الحكم الشمولي المعزول عن العالم إلى الانفتاح على العالم و الحياة الغربية و مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ودخول الشركات الصناعية الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية ودول الاتحاد الأوربي..هذا عام “الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري والأمريكي” .يبقي جمهورية الشر وحدها فى العالم ومعها دولة الخبث والخبائث وحدهم المزعجون فى فضاء العالم الحر المتحضر