بالفيديو: مصافحة تاريخية.. ترامب يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي

واشنطن(صدى):

في قمة تاريخية، التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، وزعيم كوريا الشمالية ” كيم جونغ أون ” ، اليوم الثلاثاء في سنغافورة، وصافح الزعيمين بعضهما البعض، سعيًا إلى تضييق ” هوة ” الخلافات حول كيفية إنهاء الأزمة النووية.

وأكد كيم في مستهل القمة على أن البلدين تجاوزا عقبات كثيرة من أجل أن يرى النور هذا اللقاء غير المسبوق على الإطلاق.

ووجه الزعيم الكوري شمالي حديثه لترامب قائلا : ” سعيد بلقائكم سيدي الرئيس، الطريق للوصول إلى هنا لم يكن سهلا، الاحكام المسبقة القديمة والعادات العتيقة شكلت عقبات كثيرة ولكننا تجاوزناها كلها من اجل ان نلتقي اليوم هنا ” .

وتعتبر القمة محاولة لإرساء علاقات جديدة بين البلدين والاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزية الكورية وللأبد.