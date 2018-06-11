” الأمن العام ” يكشف تفاصيل ضبط المسيء لقبائل الجنوب
كشف الأمن العام، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط المسيء لقبائل منطقة الجنوب، في الفيديو الذي قام بنشره الشخص المسيء، لافتًا إلى أنه نظرًا لما يمثله هذا التصرف من مساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي؛ فإن الجهات الأمنية باشرت البحث والتحري عن صاحب المقطع.
وأضاف ” الأمن العام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه تمكنت شرطة المنطقة الشرقية وشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتهم وتوفرت معلومات عن عزمه الهرب لخارج البلاد عبر منفذ البطحاء الحدودي وتم وضع الترتيبات اللازمة وتمرير المعلومات اللازمة للجهة المختصة والقبض عليه من قبل المختصين بجوازات المنفذ أثناء محاولته إنهاء إجراءات المغادرة.
وتابع: ” وقد تبين أن المتهم مواطن ثلاثيني تم التحفظ عليه تمهيدًا لبعثه لشرطة منطقة الرياض لاستيفاء الإجراءات اللازمة في القضية وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص. ”
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المرزوق[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
ماكان لها داعي هذه الاسائة..المواضيع كثيرة التي يجب الحديث عنها..نحن فى السعودية المتعددة الأعراق والمذاهب…لايجب اللعب فى هذه النسيج الاجتماعي ساحة الحروب….الحرب الأهلية فى لبنان استمرت ١٧ سنة تقريبا كانت أسبابها طائفية والعراق من ٢٠٠٣ طائفية وسوريا منذ ٧ سنوات سنة وعلويين. وفى اليمن طائفية الحوثي المدعومة من إيران متي يتم القضاء عليها..؟!
فهد[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت تقصون لسانه حنى لا يتطاول مجددا
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5683 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههه كان ناوي يهرب الكتكوووت 😂🤣