” الأمن العام ” يكشف تفاصيل ضبط المسيء لقبائل الجنوب

حمودي العنزي(صدى):

كشف الأمن العام، اليوم الاثنين، عن تفاصيل ضبط المسيء لقبائل منطقة الجنوب، في الفيديو الذي قام بنشره الشخص المسيء، لافتًا إلى أنه نظرًا لما يمثله هذا التصرف من مساس بالنظام العام واللحمة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي؛ فإن الجهات الأمنية باشرت البحث والتحري عن صاحب المقطع.

وأضاف ” الأمن العام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أنه تمكنت شرطة المنطقة الشرقية وشرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتهم وتوفرت معلومات عن عزمه الهرب لخارج البلاد عبر منفذ البطحاء الحدودي وتم وضع الترتيبات اللازمة وتمرير المعلومات اللازمة للجهة المختصة والقبض عليه من قبل المختصين بجوازات المنفذ أثناء محاولته إنهاء إجراءات المغادرة.

وتابع: ” وقد تبين أن المتهم مواطن ثلاثيني تم التحفظ عليه تمهيدًا لبعثه لشرطة منطقة الرياض لاستيفاء الإجراءات اللازمة في القضية وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص. ”

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