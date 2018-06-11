القبض على المسيء لقبائل جنوب المملكة قبل سفره لأحد الدول المجاورة

عادل الحربي (صدى):

على خلفية المقطع المثير للجدل، لشخص أساء لقبائل جنوب المملكة، والذي تابعت ” صدى ” على إثره ردود الأفعال الغاضبة، أمس الأحد، ألقت الجهات الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، القبض على صاحب المقطع، للتحقيق معه تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، قد وجه بالتحقق من المقطع الذي يثير العنصرية في البلاد، مطالبًا بمحاسبته وفقًا للأنظمة.

ومن جانبه أوضح قانونيون أن محتوى المقطع يعد مساسًا بالنظام العام ووحدة النسيج الاجتماعي، وهو ما تم تجريمه في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويعتبر تشهيرًا بالآخرين.

يذكر أن المتهم ظهر في مقطع فيديو يتحدث عن القبائل بالمنطقة الجنوبية، ويسيء لهم بألفاظ وعبارات تؤجج العصبية والنعرات القبلية بين أبناء المملكة.

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