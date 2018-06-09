بعد تراجع قطر.. حسم نهائي لبث مباريات المونديال في المملكة

نواف السالم(صدى):

اقتربت المهلة التي أعطاها رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ لمجموعة قنوات Bein، منذ يومين للسماح للقنوات السعودية بنقل مباريات كأس العالم على الانتهاء دون حسم نهائي لهذا الأمر.

وفي ظل اقتراب المباراة الافتتاحية، يجري المستشار تركي آل الشيخ حاليًا مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” من أجل الحصول على حقوق مشاهدة وبث 22 مباراة من مباريات كأس العالم 2018 تشمل مباريات المنتخب السعودي.

ويحسم يوم الاثنين المقبل، القرار النهائي في نقل القنوات السعودية لمباريات المونديال، حيث أنه الفرصة الأخيرة بين هيئة الرياضة وفيفا لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية، خاصة أن المنتخب السعودي سيكون هو الطرف الحاضر بصورة كبيرة في مباراة الافتتاح التي تعد نقطة الانطلاق للحدث العالمي الكبير.

ووضعت قطر ” الفيفا ” تحت ضغوط كبيرة بقرار تراجعها عن الاتفاق مع هيئة الرياضة السعودية بالتنسيق مع الفيفا لعرض 22 مباراة في مونديال 2018 مقابل 35 مليون دولار.

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