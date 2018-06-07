آل الشيخ يعطي ” bein ” مهلة للسماح للقنوات السعودية بنقل المونديال

نواف السالم(صدى):

كشفت تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، أنه أعطى مهلة نهائية لقنوات ” Bein ” ؛ للسماح للقنوات السعودية بنقل مباريات كأس العالم وفقًا للاتفاق الذي تم بوساطة الفيفا.

وأوضح ” آل الشيخ ” في مقابلة لـ ” بلومبيرغ ” ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” يراقب الوضع فيما يتعلق بالاتفاقية مع ” Bein ” عن كثب ، ويعمل وسيطًا في المفاوضات.

وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق وتنسيق مع فيفا لعرض المباريات الافتتاحية والختامية بالمونديال، إضافة إلى 20 مباراة أخرى في نهائيات كأس العالم بالسعودية مقابل ٣٥ مليون دولار ؛ إلا أن قطر تراجعت عن الاتفاق.

وعلى الرغم من نقل مسؤولو الفيفا تفاصيل الاتفاق لقطر، إلا أنهم ينكرون أن يكون قد تم التوصل لاتفاق على مبلغ معين، وفقًا لتصريحات آل الشيخ.