آل الشيخ يعطي ” bein ” مهلة للسماح للقنوات السعودية بنقل المونديال
كشفت تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ، أنه أعطى مهلة نهائية لقنوات ” Bein ” ؛ للسماح للقنوات السعودية بنقل مباريات كأس العالم وفقًا للاتفاق الذي تم بوساطة الفيفا.
وأوضح ” آل الشيخ ” في مقابلة لـ ” بلومبيرغ ” ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” يراقب الوضع فيما يتعلق بالاتفاقية مع ” Bein ” عن كثب ، ويعمل وسيطًا في المفاوضات.
وأشار إلى أنه كان هناك اتفاق وتنسيق مع فيفا لعرض المباريات الافتتاحية والختامية بالمونديال، إضافة إلى 20 مباراة أخرى في نهائيات كأس العالم بالسعودية مقابل ٣٥ مليون دولار ؛ إلا أن قطر تراجعت عن الاتفاق.
وعلى الرغم من نقل مسؤولو الفيفا تفاصيل الاتفاق لقطر، إلا أنهم ينكرون أن يكون قد تم التوصل لاتفاق على مبلغ معين، وفقًا لتصريحات آل الشيخ.
ماجد[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 36 دقيقة
كأس العالم وكأس اوروبا يبث في بريطانيا والمانيا مجاناً ولكن باقي الدوريات بأسعار كبيرة ، أنا كنت مشترك في سكاي سبورتس وبي تي سبورتس الباقة الرياضية فقط ادفع كل شهر حوالي ١٠٠$
قيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
رفع الله قدرك يا ال الشيخ والله ظبطت وضع الرياضة والرياضيين والصحفيين وعدلت بينهم …الله يسعدك
عمار[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 33 دقيقة
بي اوت ممتازة جدا وسعرها في متناول جميع افراد المجتمع وندعمها لانها تراعي افراد المجتمع ذوي الدخل المحدود 👍
ابو خالد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 24 دقيقة
تو ماتش غالي جدا يا ماجد 100 دولار شهريا انا سمعت ان هناك قنوات انكليزية والمانية وتركية تنقل مباريات كاس العالم لاكن ليست مترجمة للعربية والله اعلم