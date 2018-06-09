الأخضر يقلق الصحف الألمانية: كاد أن يحرج ألمانيا وأرهق الماكينات
جذب المنتخب الوطني أنظار الصحف الألمانية، بعد أدائه الأكثر من جيد خلال المباراة الودية التي جمعته مع منتخب ألمانيا أمس الجمعة، في إطار المرحلة النهائية من التحضيرات لنهائيات كأس العالم في روسيا.
فبالرغم من خسارة الأخضر أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف، إلا أن المستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب تغلب على هذه الخسارة، ليصبح حديث الصحف الألمانية.
وأكدت صحيفة ” بيلد ” أن الأخضر أرهق المنتخب الألماني خلال هذه المباراة، حيث أن المنتخب الوطني لم يكن خصمًا سهلًا لألمانيا، وذلك تحت عنوان ” السعودية أرهقت الماكينات “.
كما أشارت صحيفة كيكر الرياضية المتخصصة إلى أن المنتخب الوطني كاد أن يتسبب في إحراج المنتخب الألماني لو كانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وهو ما كان قريب منه الأخضر، وذلك تحت عنوان ” الأخضر كاد أن يُحرج ألمانيا “.
وأضافت الصحيفة أن الأخضر أظهر العديد من المشاكل في المنتخب الألماني في هذه المباراة الودية، حيث سيسافر المنتخب الألماني سيسافر إلى روسيا لخوض المونديال بعدد من المشاكل.
وتحت عنوان ” رودو الفعل تُثير القلق “، كشفت ” كيك ” أن هذه المباراة أثارت حالة من القلق لدى جماهير ألمانيا، وذلك لتراجع الأخير أمام المنتخب السعودي.
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حسن[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه، على اساس ماشفنا المباراه، مبارات باب واحد، أقسم بالله عيال حارتنا احسن من هالمنتخب ، فاااااشلين، خساره على الدوله ذهابهم إلى روسيا، من زاويه 2030 هذا اسمه تبذير في المال العام، اضعف منتخب في التصفيات، كل الناس عارفه
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتمنى ان تصل رسالتي لفهد المولد: يا فهد أين الروح القتالية العالية والضغط على اللاعبين الألمان كما عهدناك في الاتحاد؟
أين التسديدات المتقنة ؟ أين التطوير لمهاراتك؟..أين الطموح؟…
انظر إلى كبار مهاجمين العالم: ميسي ورونالدو..ضغط على المدافعين بطريقة محترفة طبعا..وروح قتالية عالية ..وإتقان في التسديدوو…
راجع نفسك، مستواك غير مطمئن أبدا، والركض لوحده لا ينفع ولا يشفع!
إذا لم تسجل أنت فمن يسجل المدافع ولاعب الوسط؟!
ماوكلي[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 2 ساعتين
متى ما غاب التعصب عن رياضتنا منتخبنا راح يتطور فيه ناس لها نفوذ هدامه تنظر للمنتخب بعيون زرقاء
ويمارسون تدخلاتهم في اختيار لاعبين المنتخب
واختيار التشكليه حتى لاعبين الهلال ضامنين
مشاركتهم 100% اساسيين مباراة البيرو لعب بفريق الهلال وكان الأداء سيء وبتدخلاتهم أثروا على المنتخب من ناحية الانسجام وظهور الانانيه اللي وضحت على كم لاعب تحس أنه يلعب لناديه مابيلعب للمنتخب وتحطيم باقي الاعبين نفسيا وكل هذا من تأثيرهم وهذا هدفهم ما ينظرون لمصلحة المنتخب !
الاظهرة مشكلة كبيره في المنتخب
إذا ما لعب برأس حربه صريح لن يحقق شي اليوم بعد ما دخل السهلاوي اشغل قلوب الدفاع وفتح اللعب وتحرك تيسير والأظهرة تحركت طريقة الشوط الأول غبيه ريح الدفاع الألماني يلعب بلا مهاجم صدقني ما راح تسوي شي إذا ما أدخلت
مهاجم صريح رأس حربه يكون بين قلوب الدفاع يشغلهم و السهلاوي أفضل الموجود الآن واتركوا التعصب وخلو المدرب يعمل
ماوكلي[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 2 ساعتين
متى ما غاب التعصب عن رياضتنا منتخبنا راح يتطور فيه ناس لها نفوذ هدامه تنظر للمنتخب بعيون زرقاء
ويمارسون تدخلاتهم في اختيار لاعبين المنتخب
واختيار التشكليه حتى لاعبين الهلال ضامنين
مشاركتهم 100% اساسيين ، مباراة البيرو لعب بفريق الهلال وكان الأداء سيء واليوم لحظت
بعد دخول السهلاوي تحرك المنتخب وفتح لعب وأشغل قلوب الدفاع وتحركت الاظهرة من الغباء أن تلعب بدون رأس حربه مهاجم صريح ، فهد المولد ليس مهاجم ريح مدافعين الالمان وراجع الشوط الأول وشوف الفرق
والأظهره
ثغره كبيرة راح تركز عليها جميع المنتخبات
وطريقة التغلب عليها لا تخلي مدافعي الخصم يتقدمون تشغلهم بمهاجم رأس حربه السهلاوي أفضل الموجود الآن
اتركوا التعصب والأنانية اللي زرعتوها في بعض لاعبين المنتخب بتوجيهاتكم
ومنتخبنا يتطور
عبدالله[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 41 دقيقة
يا مدير
أي احراج الله يهديك.
مباراة من طرف واحد.
عبدالله[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 35 دقيقة
قبل مونديال ١٩٩٨ بإيام لعب المنتخب ضد انجلترا مباراة وديه وانتهت صفر صفر. وابدع المنتخب يومها.
وقامت الصحافه وهللت وكبرت. ولكن وفي المونديال-يعني وقت هالله الله:
اول مباراة خسارة واحد- صفر
ثاني مباراة خسارة ٤- صفر
ثالث مباراة تعادل ٢-٢