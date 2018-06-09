الأخضر يقلق الصحف الألمانية: كاد أن يحرج ألمانيا وأرهق الماكينات

ماجد محمد(صدى):

جذب المنتخب الوطني أنظار الصحف الألمانية، بعد أدائه الأكثر من جيد خلال المباراة الودية التي جمعته مع منتخب ألمانيا أمس الجمعة، في إطار المرحلة النهائية من التحضيرات لنهائيات كأس العالم في روسيا.

فبالرغم من خسارة الأخضر أمام ألمانيا بهدفين مقابل هدف، إلا أن المستوى الذي قدمه لاعبو المنتخب تغلب على هذه الخسارة، ليصبح حديث الصحف الألمانية.

وأكدت صحيفة ” بيلد ” أن الأخضر أرهق المنتخب الألماني خلال هذه المباراة، حيث أن المنتخب الوطني لم يكن خصمًا سهلًا لألمانيا، وذلك تحت عنوان ” السعودية أرهقت الماكينات “.

كما أشارت صحيفة كيكر الرياضية المتخصصة إلى أن المنتخب الوطني كاد أن يتسبب في إحراج المنتخب الألماني لو كانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وهو ما كان قريب منه الأخضر، وذلك تحت عنوان ” الأخضر كاد أن يُحرج ألمانيا “.

وأضافت الصحيفة أن الأخضر أظهر العديد من المشاكل في المنتخب الألماني في هذه المباراة الودية، حيث سيسافر المنتخب الألماني سيسافر إلى روسيا لخوض المونديال بعدد من المشاكل.

وتحت عنوان ” رودو الفعل تُثير القلق “، كشفت ” كيك ” أن هذه المباراة أثارت حالة من القلق لدى جماهير ألمانيا، وذلك لتراجع الأخير أمام المنتخب السعودي.

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