بيتزي عن ودية ألمانيا: الأخضر اقترب من التعادل في تجربة قوية

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي جاهزية الأخضر لخوض منافسات كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل في روسيا .

وبين أن المنتخب السعودي اختتم اليوم مبارياته الودية استعداداً للمونديال أمام أبطال المنتخب الألماني بخسارته 1-2.

وقال خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعت المنتخبين في مدينة ليفركوزن الألمانية:”التجربة كانت قوية ومفيدة كونها أمام حامل لقب كأس العالم وعلى أرضه ووسط جماهيره واستفدنا منها كثيراً “.

وأبدى بيتزي رضاه عن أداء لاعبيه خلال المباراة وتحديداً في الشوط الثاني الذي أظهروا فيه ندية للمنتخب الألماني وكادوا يدركون التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة “