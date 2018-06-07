” التنسيق السعودي الإماراتي ” ..رسائل إيجابية إلى عالم عربي أحوج ما يكون لها

عادل الحربي (صدى):

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، عن أهمية مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يحمل في طياته بشرى إيجابية للبلدين والمنطقة.

وقال قرقاش: ” إن محاور الاقتصاد والمعرفة والاستقرار ،سبيلنا لتعزيز علاقتنا التاريخية وبناء نموذج يحتذى به في المنطقة “.

وتابع: ” من جدّة، عروس البحر الأحمر، وعبر مجلس التنسيق السعودي الاماراتي ،يرسل البلدين رسائل إيجابية إلى عالم عربي أحوج ما يكون لها “.

وأضاف : ” الشراكة الصادقة المخلصة تزيل كل العوائق وتفتح الآفاق وتكرّس الإيجابية والتفاؤل والإنجاز “.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، داعما العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.

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