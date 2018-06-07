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ولي عهد أبوظبي يعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة بين الإمارات والمملكة

ولي عهد أبوظبي يعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة بين الإمارات والمملكة
نايف السالم(صدى):

أكد سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ، اليوم الخميس، على أن الإمارات والسعودية تجمعهما دائما وأبدا العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد.

وأضاف ” بن زايد ” خلال حضورة الاجتماع الأول لـ مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : ” على أرضالسعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك ” .

وتابع : ” نشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا ” .

واستكمل : ” سيسجل التاريخ أحداثا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية ” ، مضيفًا : ” نعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة تعود على السعودية والإمارات بالخير “.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5513 ] نشر منذ 22 دقيقة

يارب لك الحمد …😍 ❤️
الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه على جهودهم 😘😍

[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 16 دقيقة

اتفاقيات استراتيجيه تكاملية يعني الامارات والمملكه جسدين بروح واحده بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 16 دقيقة

اللهم احفظ الامارات والمملكة وقادتهما وشعبيهما من كل سوء ومكروه وادم علينا نعمة الأمن والامان وسائر بلاد المسلمين

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