ولي عهد أبوظبي يعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة بين الإمارات والمملكة
أكد سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ، اليوم الخميس، على أن الإمارات والسعودية تجمعهما دائما وأبدا العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد.
وأضاف ” بن زايد ” خلال حضورة الاجتماع الأول لـ مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : ” على أرضالسعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك ” .
وتابع : ” نشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا ” .
واستكمل : ” سيسجل التاريخ أحداثا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية ” ، مضيفًا : ” نعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة تعود على السعودية والإمارات بالخير “.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5513 ] نشر منذ 22 دقيقة
يارب لك الحمد …😍 ❤️
الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه على جهودهم 😘😍
طلال[ عدد التعليقات: 1076 ] نشر منذ 16 دقيقة
اتفاقيات استراتيجيه تكاملية يعني الامارات والمملكه جسدين بروح واحده بالتوفيق
ماجد[ عدد التعليقات: 993 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم احفظ الامارات والمملكة وقادتهما وشعبيهما من كل سوء ومكروه وادم علينا نعمة الأمن والامان وسائر بلاد المسلمين