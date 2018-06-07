ولي عهد أبوظبي يعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة بين الإمارات والمملكة

نايف السالم(صدى):

أكد سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ، اليوم الخميس، على أن الإمارات والسعودية تجمعهما دائما وأبدا العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة والمصير الواحد.

وأضاف ” بن زايد ” خلال حضورة الاجتماع الأول لـ مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : ” على أرضالسعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك ” .

وتابع : ” نشهد اليوم ثمرة الرؤية المشتركة من خلال أكثر من 44 مشروعا واتفاقية للتعاون والتكامل الإستراتيجي بيننا ” .

واستكمل : ” سيسجل التاريخ أحداثا فارقة في عمق العمل والتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية ” ، مضيفًا : ” نعلن عن ولادة مرحلة أكثر قوة تعود على السعودية والإمارات بالخير “.