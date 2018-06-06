حفيد مؤسس تنظيم الإخوان ينجو من تهمة الاغتصاب بالإقرار بالزنا

طلال الضوي(صدى):

على خلفية اتهام حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية بالاغتصاب والتحرش بأمرأتين، ومحاكمته بفرنسا، رفض قضاة التحقيق الفرنسيون اتهامه باغتصاب امرأة ثالثة ، التي أتهمته باغتصابها 9 مرات، بعدما أكد أنه جمعتهما علاقة جنسية ” بالتراضي ” .

وأعتبر القضاة أن الوثائق التي تم تزويدهم بها دليلا على عدم وجود مجال لتوجيه الاتهام إلى رمضان، باغتصابه المرأة الثالثة ” تسع مرات ” بين العامين 2013 و2014.

حيث أكد الدفاع أنه قدم أكثر من 300 شريط فيديو وأكثر من ألف صورة تثبت وجود علاقة بين رمضان وهذه المرأة برضاها، أملا في إقناع القضاة بالتخلي عن هذه الشكوى.

يذكر أن امرأة كانت قد وجهت تهمة الاغتصاب لرمضان، موضحة أنها تعرضت للاغتصاب منه 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين عامي 2013 و2014، وقدمت دليلا عينيا يثبت تعرضها للاغتصاب.

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