سيدة تروي تفاصيل اغتصابها على يد حفيد حسن البنا

باريس(صدى):

روت إحدى المتعرضات للاغتصاب على يد حفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا “ طارق رمضان ” ،تفاصيل حول قصة الاغتصاب.

وبحسب مجلة فرنسية، أوضحت السيدة وتدعى ” ماري ” 45 عاما أنها تقدمت مؤخرا بدعوى اغتصاب ضدّ الباحث السويسري طارق رمضان، مشيرة إلى أنه اعتدى عليها جنسيا 9 مرات وبطريقة عنيفة وذلك في عدة مدن أوروبية خلال الفترة بين مطلع العام 2013 ويونيو 2014.

وأشارت إلى أن أول لقاء لها مع رمضان كان في15 فبراير 2013، في غرفة بفندق في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث كان رمضان يعقد مؤتمرا، موضحة أنها أُكرهت وضُربت.

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