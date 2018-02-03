رسميًا..القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى حفيد حسن البنا

باريس(صدى):

قضت فرنسا رسميًا ،الجمعة، باتهام طارق رمضان، الأستاذ الإسلامي السويسري وحفيد مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، بالاغتصاب، وأمرت بتمديد حبسه بباريس تحت التحقيق.

وبذلك فإن رمضان ملاحق في قضيتين لوقائع ارتكبت في فرنسا في 2009 و2012، وهما للاغتصاب واغتصاب شخص في وضع ضعيف.

جاء ذلك على خلفية تورط حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية في اغتصاب وتحرش وإقامة علاقات جنسية مع قاصرات، من بين طالباته عندما كان مدرساً للفرنسية في إحدى مدارس جنيف السويسرية بين 1980 و1990.