تزامنا مع الجدل المثار.. لطيفة: لابد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية

نورة الشهري (صدى):

أثارت تصريحات الفنانة التونسية لطيفة، الأخيرة ببرنامج ” مجموعة إنسان ” حول منعها من أداء العمرة، جدلا واسعاً.

وبعدما نفت سفارة المملكة بتونس التصريحات التي نُسبت للطيفة ،مؤكدة أنها مرحب بها في أي وقت، ووقتما رغبت في الحصول على التأشيرة يمكنها التقدم للسفارة.

وقدمت الفنانة التونسية دليلًا جديدًا ، اليوم الثلاثاء، على صحة موقف سفارة المملكة بتونس، التي أكدت أن المطربة لم تتقدم أبدًا بأي طلب للحصول على تأشيرة دخول للسعودية.

وقالت عبر حسابها في ” تويتر ” : ” لكل من يحاول تحريف كلامي ببرنامج ” مجموعة إنسان ” أقول لم أٌمنع من العمرة لأني لم أطلب من أي سفارة سعودية أبداً وذلك لخوفي من تكرار موقف حدث قبل سبع سنوات عندما ذهبت لإحياء عرس بفيزا زياره من السفارة السعودية في بيروت ” .

وأضافت لطيفة : ” لابد أن يعرف الجميع أني عاشقة للسعودية حكومةً وشعبا ً ” .

وكان مقدم البرنامج علي العلياني، قد غرد في وقت سابق قائلا: ” إن السفارة استمدت ردها من مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بالرجوع إلى رئاسة تحرير البرنامج للاستفسار ” ،مما أثار ردود فعل غاضبة، إذ رأى كثيرون أن مثل هذا الرجوع يجب أن يكون عكسيًا، بحيث يتوثق البرنامج من المعلومات التي يبثها، بدلًا من إطلاقها بغير سند لتثير إشكاليات تسيء إلى المملكة.

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