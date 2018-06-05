  • الثلاثاء 5

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. سفارة المملكة بتونس توضح حقيقة تصريحات ” لطيفة ” بشأن منعها من العمرة

سفارة المملكة بتونس توضح حقيقة تصريحات ” لطيفة ” بشأن منعها من العمرة

سفارة المملكة بتونس توضح حقيقة تصريحات ” لطيفة ” بشأن منعها من العمرة
نورة الشهري(صدى):

تعقيبا على التصريحات الأخيرة للمطربة التونسية لطيفة، حول منعها من أداء مناسك العمرة ،نفت سفارة المملكة لدى تونس صحة ماذكرته الفنانة التونسية.

وقال مصدر في سفارة المملكة لدى تونس إنه لا صحة إطلاقًا لما ذكرته الفنانة لطيفة، في مقابلة تلفزيونية عن منعها منذ مدة طويلة من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأضاف المصدر أنه لم يسبق لها التقدم إلى السفارة بطلب تأشيرة دخول للمملكة للحج العمرة أو لأي غرض كان.

وأشار المصدر إلى أنه بإمكانها التقدم للسفارة بطلب الحصول على التأشيرة كغيرها منى رغبت.

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لطيفة تبكي على الهواء: ” أنا محرومة من العمرة “


الوسوم:

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 ساعات

اهب ي كبرها وش الكذب هذا وليه تقولين منعناك من دخول المملكه

والله ي هالحرمه وش اقول بس

اللهم اني صائمه

[ عدد التعليقات: 29734 ] نشر منذ 2 ساعتين

لطيفه متناقضه حتى في تصريحها
تقول تلقت دعوة لحضور وأحياء حفل زفاف👰🤵
شوي تقول أكتشفت أني ممنوعه من العمره
وش جاب هذا لذا🤔
هذي الي كذبت كذبه وصدقتها😂😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *