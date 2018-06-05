سفارة المملكة بتونس توضح حقيقة تصريحات ” لطيفة ” بشأن منعها من العمرة
تعقيبا على التصريحات الأخيرة للمطربة التونسية لطيفة، حول منعها من أداء مناسك العمرة ،نفت سفارة المملكة لدى تونس صحة ماذكرته الفنانة التونسية.
وقال مصدر في سفارة المملكة لدى تونس إنه لا صحة إطلاقًا لما ذكرته الفنانة لطيفة، في مقابلة تلفزيونية عن منعها منذ مدة طويلة من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.
وأضاف المصدر أنه لم يسبق لها التقدم إلى السفارة بطلب تأشيرة دخول للمملكة للحج العمرة أو لأي غرض كان.
وأشار المصدر إلى أنه بإمكانها التقدم للسفارة بطلب الحصول على التأشيرة كغيرها منى رغبت.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29734 ] نشر منذ 3 ساعات
طلعتي كذابة يالطيفه
قايل لكم أسم لطيفه هذا دائمآ ماوراه الا وجع الراس
هاالحين لو يمنعونك ماينلامون😠😠😠
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 ساعات
اهب ي كبرها وش الكذب هذا وليه تقولين منعناك من دخول المملكه
والله ي هالحرمه وش اقول بس
اللهم اني صائمه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29734 ] نشر منذ 2 ساعتين
لطيفه متناقضه حتى في تصريحها
تقول تلقت دعوة لحضور وأحياء حفل زفاف👰🤵
شوي تقول أكتشفت أني ممنوعه من العمره
وش جاب هذا لذا🤔
هذي الي كذبت كذبه وصدقتها😂😂😂
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5465 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاصوت ولااخلاق … كذابه ومفتريه .🙄😒