سفارة المملكة بتونس توضح حقيقة تصريحات ” لطيفة ” بشأن منعها من العمرة

نورة الشهري(صدى):

تعقيبا على التصريحات الأخيرة للمطربة التونسية لطيفة، حول منعها من أداء مناسك العمرة ،نفت سفارة المملكة لدى تونس صحة ماذكرته الفنانة التونسية.

وقال مصدر في سفارة المملكة لدى تونس إنه لا صحة إطلاقًا لما ذكرته الفنانة لطيفة، في مقابلة تلفزيونية عن منعها منذ مدة طويلة من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وأضاف المصدر أنه لم يسبق لها التقدم إلى السفارة بطلب تأشيرة دخول للمملكة للحج العمرة أو لأي غرض كان.

وأشار المصدر إلى أنه بإمكانها التقدم للسفارة بطلب الحصول على التأشيرة كغيرها منى رغبت.

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