بالفيديو.. لطيفة تبكي على الهواء: ” أنا محرومة من العمرة “

أماني الغامدي(صدى):

أجهشت الفنانة التونسية لطيفة من البكاء على الهواء بسبب منعها من دخول المملكة وحرمانها من أداء العمرة، موضحة أنها لاتعلم سبب قرار المنع.

وقالت لطيفة خلال لقائها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” تلقيت دعوة لإحياء حفل زفاف فتاة سعودية وكنت وقتها في لبنان وحصلت على تأشيرة دخول من السفارة السعودية ببيروت عام 2011، وبعد سفري وأثناء إنهاء إجراءات الدخول في المطار السعودي فوجئت بضابط الجوازات يطلب مني التوجه معه للمكتب وأخبرنى بأننى ممنوعة من دخول المملكة ” .

وتابعت: ” حتى هذا الوقت لا أعلم سبب قرار منعي ،وكل ما يجى رمضان ومعرفش أروح أعمل عمرة أبكي ولا أعرف إيه السبب ” .

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