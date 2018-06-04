بالفيديو.. لطيفة تبكي على الهواء: ” أنا محرومة من العمرة “
أجهشت الفنانة التونسية لطيفة من البكاء على الهواء بسبب منعها من دخول المملكة وحرمانها من أداء العمرة، موضحة أنها لاتعلم سبب قرار المنع.
وقالت لطيفة خلال لقائها ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” تلقيت دعوة لإحياء حفل زفاف فتاة سعودية وكنت وقتها في لبنان وحصلت على تأشيرة دخول من السفارة السعودية ببيروت عام 2011، وبعد سفري وأثناء إنهاء إجراءات الدخول في المطار السعودي فوجئت بضابط الجوازات يطلب مني التوجه معه للمكتب وأخبرنى بأننى ممنوعة من دخول المملكة ” .
وتابعت: ” حتى هذا الوقت لا أعلم سبب قرار منعي ،وكل ما يجى رمضان ومعرفش أروح أعمل عمرة أبكي ولا أعرف إيه السبب ” .
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29732 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفا ليش🤔
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحيمنعوها استعباط … اكيد في سبب مقنع ومهم …. 😕
شيخين1[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك اكثروحدة تعرفين السبب ههههاه نسينا الي سويناه
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد انك مسويه بلا
ان شاءالله لك نية العمره
واسعد الله صباحكم بكل خير😁
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ 1 ساعة
يسعد صباحك ومساك يابنت ابوك … 😍😘
زائر[ عدد التعليقات: 1464 ] نشر منذ 8 دقائق
ما يخالف انا مستعد ادخلش تهريب بس لا تعلمين أحد .