بالفيديو.. لطيفة تكشف تفاصيل رفضها لقبلة ” سكوت حنصور ” : كنت صايمة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت المطربة التونسية لطيفة، اليوم الاثنين، تفاصيل للمرة الأولى حول رفضها لأحد المشاهد في فيلم ” سكوت حنصور “، للمخرج يوسف شاهين.

وقالت ” لطيفة ” في برنامج ” مجموعة إنسان ” ، مع الإعلامي ” علي العلياني “، إنها فوجئت بمشهد القبلة وأن يوسف شاهين يقول لها تقوم به، موضحة أنها حينها كانت صائمة.

واضافت لطيفة أنها أبدت اعتراضها على المشهد، وقالت لخالد يوسف أنها من البداية أوضحت أنها ترفض القبلة في الفيلم،مشيرة إلى أن الفنان أحمد وفيق كان متعاطف معها.

واشارت إلى أن رفضها أثار غضب المخرج يوسف شاهين، وتسببت في النهاية في إلغاء تصوير اليوم الأول من الفيلم، حيث أنها صممت على رفضها.