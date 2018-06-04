أول تعليق من نواف العابد بعد استبعاده من قائمة المنتخب

طلال الغامدي(صدى):

خرج اللاعب نواف العابد، لاعب وسط نادي الهلال، في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في مونديال روسيا.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمدلله على كل حال، بالتوفيق لاخواتي اللاعبين في مهمتهم الوطنية.. قلوبنا معكم ” .

وكان خوان بيتزي مدرب الأخضر،قد أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018، والتي شهدت استبعاد كل من: نواف العابد ومحمد جحفلي وعساف القرني وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.

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