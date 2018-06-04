أول تعليق من نواف العابد بعد استبعاده من قائمة المنتخب
خرج اللاعب نواف العابد، لاعب وسط نادي الهلال، في أول تعليق له بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في مونديال روسيا.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الحمدلله على كل حال، بالتوفيق لاخواتي اللاعبين في مهمتهم الوطنية.. قلوبنا معكم ” .
وكان خوان بيتزي مدرب الأخضر،قد أعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018، والتي شهدت استبعاد كل من: نواف العابد ومحمد جحفلي وعساف القرني وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.
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خالد المطيري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 دقيقة
بالتوفيق لاخواتي اجل 😂😂😂😂