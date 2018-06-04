استبعاد نواف العابد من القائمة المشاركة في مونديال روسيا
أعلن خوان بيتزي مدرب الأخضر، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018.
وشهدت القائمة استبعاد كل من: نواف العابد ومحمد جحفلي وعساف القرني وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.
وجاءت القائمة المشاركة كالتالي: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيي الشهري، فهد المولد، محمد السهلاوي، مهند عسيري.
يجدر الإشارة إلى أن استبعاد نواف العابد ؛ جاء لعدم جاهزيته الكاملة ؛ إثر شعوره بالألم في موضع إصابته عشية مباراة بيرو الودية.
وتقرر أن ترفع إدارة المنتخب القائمة النهائية رسميًا صباح اليوم للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1017 ] نشر منذ 1 ساعة
اللاعب له ٦ شهور ما لعب ، قرار استبعاده عادل لا تدرعمون
ماجد[ عدد التعليقات: 945 ] نشر منذ 1 ساعة
صعب عليه يتقبل القرار هو من ساهم بتأهل المنتخب… الله يعوضه خير..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 1 ساعة
نواف العابد بالتصفيات المؤهلة للمونديال ؛
– لعب 9 مباريات
– ساهم بـ7 اهداف ( سجل 5 ، صنع 3 )
– اكثر لاعبي المنتخب مساهمة بالاهداف. رغم الجاهزية ليس عذر الاصابة 👎🏻
خير ان شاء الله[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياهوه نواف العابد
اهم لاعب في المنتخب كله
النخيش[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 17 دقيقة
للاسف منتخب ضعيف وسيكون استراحه للمنتخبات الاخرى لايزال ضعف المنتخب بسبب سؤ الاداره وتخبط المدرب واستهتار الاعبين وعدم مبالاتهم بسمعه الوطن ولن نتطور رياضيا مهما حصل لكون الخلل الاساسي لم يعالج واضاعه الملايين بالغاء عقود مدربين واستقدام اخرين وترك المشكله الاساسيه وهم الاعبين وعدم محاسبتهم وانما تدليلهم واعطائهم الملايين