استبعاد نواف العابد من القائمة المشاركة في مونديال روسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن خوان بيتزي مدرب الأخضر، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وشهدت القائمة استبعاد كل من: نواف العابد ومحمد جحفلي وعساف القرني وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.

وجاءت القائمة المشاركة كالتالي: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيي الشهري، فهد المولد، محمد السهلاوي، مهند عسيري.

يجدر الإشارة إلى أن استبعاد نواف العابد ؛ جاء لعدم جاهزيته الكاملة ؛ إثر شعوره بالألم في موضع إصابته عشية مباراة بيرو الودية.

وتقرر أن ترفع إدارة المنتخب القائمة النهائية رسميًا صباح اليوم للاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” .