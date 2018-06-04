توضيح من الصندوق العقاري بخصوص ” الدعم السكني للعسكريين “

نايف السالم(صدى):

أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع للصندوق العقاري، على استفسار عسكري بخصوص مبادرة الدعم السكني للعسكريين، قدم على برنامج سكني منذ أكثر من 4 سنوات ولم يتم تخصيص أي منتج له، موضحًا أنه يريد الاستفادة من القرض المدعوم.

وأوضح الصندوق أنه في حال كان أحد منسوبي القطاع العسكري وعلى رأس العمل وكان ضمن قوائم الصندوق العقاري، سيتم إطلاق المبادرة خلال الربع الثالث من هذه السنة.

وأضاف الحساب في رده على استفسار العسكري : ” نود منك الدخول على صفحة تسجيل البيانات عبر الرابط التالي هنا .

يذكر أن مبادرة ” الدعم السكني للعسكريين ” تهدف للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة ” على رأس العمل ” للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال.

إقرأ أيضًا: