” الصندوق العقاري ” : إطلاق مبادرة الدعم السكني للعسكريين خلال 3 شهور
استقبل عدد من العسكريين رسائل من الصندوق العقاري، اليوم الخميس، تفيد بترشيحهم لمبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة والتي سيتم إطلاقها خلال الثلاثة أشهر القادمة.
وأوضح الصندوق العقاري، أن مبادرة ” الدعم السكني للعسكريين ” ، هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة ( على رأس العمل ) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال.
وأكد ” الصندوق ” ، أن ذلك بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.
وأشار ” الصندوق ” ، إلى أن أنواع المنتجات السكنية التي تتضمنها المبادرة فتتنوع لتشمل ما يلي ” شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان، البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن ” .
وطالب ” الصندوق العقاري ” ، من المستهدفين من الخدمة تسجيل البيانات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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