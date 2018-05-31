” الصندوق العقاري ” : إطلاق مبادرة الدعم السكني للعسكريين خلال 3 شهور

علي القحطاني(صدى):

استقبل عدد من العسكريين رسائل من الصندوق العقاري، اليوم الخميس، تفيد بترشيحهم لمبادرة الدعم السكني للعسكريين في الخدمة والتي سيتم إطلاقها خلال الثلاثة أشهر القادمة.

وأوضح الصندوق العقاري، أن مبادرة ” الدعم السكني للعسكريين ” ، هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة ( على رأس العمل ) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال.

وأكد ” الصندوق ” ، أن ذلك بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

وأشار ” الصندوق ” ، إلى أن أنواع المنتجات السكنية التي تتضمنها المبادرة فتتنوع لتشمل ما يلي ” شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان، شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء من مشاريع وزارة الإسكان، البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن ” .

وطالب ” الصندوق العقاري ” ، من المستهدفين من الخدمة تسجيل البيانات من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.