تعليق المعتمر الذي تلقى صفعة لانشغاله بالجوال في المسجد الحرام

علي القحطاني (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله لمعتمر تلقى صفعة من معتمر آخر أثناء انشغاله بتصفح الجوال داخل المسجد الحرام، أوضح الشاب الذي تعرض للضرب سبب الواقعة وعلاقته بالرجل الذي صفعه.

وقال الشاب في تغريدة له عبر حسابه بموقع ” تويتر ” : ” والله ما أحللكم هذا أنا وأبويا كنت متأخر عنهم بشوط وهو كان يتصل فيني وجوالي ما يمسك وشافني وانا ماسك الجوال ورايح أبدأ سعي، عموما أي أحد سب أو غلط عالوالد الله لا يسامحه ” .

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