بالفيديو.. صفعة مفاجأة لمعتمر انشغل بتصفح جواله بالمسجد الحرام
أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة انشغال معتمر بالتصفح في جواله أثناء أداءه العمرة في المسجد الحرام.
ووثق المقطع قيام معتمر آخر بصفع المعتمر المنشغل بالجوال بطريقة غريبة تسببت في ذهوله ثم واصل المسير.
وأعرب رواد مواقع التواصل عن استياءهم من تصرف المعتمر المعتدي بالضرب، مؤكدين أنه لايجوز الاعتداء بالضرب على شخص في بيت الله مهما كان السبب، بينما رأى آخرون أنه تصرف صحيح.
عاجل١[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
يوجد غلط إملائي في العنوان
صفعة مفاجأة. غلط
صفعة مفاجئة. صح
ههههههههههههه الرجاء عدم الحذف
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 3 ساعات
اي تصرف صحيح…
هذا لو صافع له تركي أو افريقي كان دعس على رقبتة وخلها يصايح و يستنجد بالحرمه الي معه…
تف على هالاشكال القذره الي شوهت الأسلام
عاج[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
يوجد غلط إملائي في العنوان
صفعة مفاجأة. غلط
صفعة مفاجئة. صح
ههههههههههههه الرجاء عدم الحذف
qlq[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف لا ماصدق
qlq[ عدد التعليقات: 2470 ] نشر منذ 3 ساعات
كيف لا ماصدق
ابن البلد[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
غلط المفروض ينبه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29723 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابوديالا[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يالصفعه هذي ماينساها حياته كلها هههههه😂😂😂
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2556 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا تعد غير مبرر على معتمر , فانت ياهذا لست قيما على بيت الله والامر بينه وبين ربه وهو في بيت الله ولم يكن في بيتك وليس لك ان تضرب احدا في الحرم كائنا من كنت , ولو كنت صادق النية لتحدثت معه بطريقة مؤدبة ونصحته ومايدريك انه لم يكن يقرأ القران او يقرا دعاء مسجل في جواله وان دل ذلك على شيىء فانما يدل على انفس مريضه ترى نفسها فوق البشر ولو كان من جنسية غير هذه لكان فكر الف مرة قبل ان يقدم على عمل كهذا , ,ولقد كسبت ذنبا واثما وكسب هو ثوابا ومغفرة بأذن الله .