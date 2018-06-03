بالفيديو.. صفعة مفاجأة لمعتمر انشغل بتصفح جواله بالمسجد الحرام

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة انشغال معتمر بالتصفح في جواله أثناء أداءه العمرة في المسجد الحرام.

ووثق المقطع قيام معتمر آخر بصفع المعتمر المنشغل بالجوال بطريقة غريبة تسببت في ذهوله ثم واصل المسير.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن استياءهم من تصرف المعتمر المعتدي بالضرب، مؤكدين أنه لايجوز الاعتداء بالضرب على شخص في بيت الله مهما كان السبب، بينما رأى آخرون أنه تصرف صحيح.